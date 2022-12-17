Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 0 - Samsunspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 18. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berebere kaldı.
Maçtan dakikalar:
21'nci dakikada Bodrumspor'da ceza sahası içerisinde Samet'in vuruşunu kaleci yaptığı müdahale ile kornere çıkardı.
80'ninci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Musah Mohammed'in sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
90+3'üncü dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Koray'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Mehmet Türkmen, Kemal Elmas, Ogün Kamacı
Bodrumspor: Dıogo, Süleyman Özdamar, Samet (Yekta Dk. 90 ?), Kenan, Omar (Ali Dk. 71), Üzeyir (Erkan Dk. 46), Musah, Onur, Celal (Koray Dk. 70), Cenk, Erdem (Süleyman Güneş Dk. 70)
Yedekler: Bahri, Osman, Apti Mert, Musa, İsmail
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Samsunsupor: Jakub, Alim, Celil (Yusuf Emre Dk. 58), Cihan, Zeki, Ali, Gaetan (Ahmet Dk. 58), Soner, Osman, Kadeem, Douglas (Moryke Dk. 85 ?)
Yedekler: Aykut, Ali Taha, Yusuf Abdioğlu, Enes, Şener, Bedirhan, Polat
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Sarı kartlar: Musah (Bodrumspor), Gaetan (Samsunspor)