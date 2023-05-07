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Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 1 - Altınordu: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 36. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'yu 1-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


8. dakikada Samet'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Emre topu kornere gönderdi.


36. dakikada Musah'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.


44. dakikada Ahmet İlhan'ın ceza sahasından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


53. dakikada Bodrumspor'da Kenan'ın sert vuruşunda kaleci Ali Emre'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.


77. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Gökdeniz'den önce rakibin elle müdahalesinde hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.


79. dakikada penaltıda topun başına geçen Kenan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



Stat: Bodrum


Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Kadir Akıllı


Bodrumspor: Diogo, Erkan (Hakan dk. 56) , Samet (Yekta dk. 90 ?), Kenan (Dever dk. 90 ?), Omar, Musah, Onur, Ali, Gökdeniz, Aminu (Celal dk. 57), Cenk


Yedekler: Bahri, Hakan Yeşil, Arda, Eren, Mert, İsmail


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Altınordu: Ali Emre, Volkan, Metehan (Hüsamettin dk. 81 ?), Şeref (Metehan Mimaroğlu dk. 76), Ahmet (Emircan dk. 62), Ali Dere, Emirhan, Kürşad, Kerim (Erdem dk. 81), Erdi, Ali Özgün (Ahmet Dereli dk. 76)


Yedekler: Serhat, Yusuf, Recep, Rıdvan, Alperen


Teknik Direktör: Hasan Özer


Gol: Kenan Özer (dk. 77) (Bodrumspor)


Sarı kartlar: Kürşat, Emircan (Altınordu)

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