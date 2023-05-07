Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 1 - Altınordu: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 36. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'yu 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Samet'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Emre topu kornere gönderdi.
36. dakikada Musah'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
44. dakikada Ahmet İlhan'ın ceza sahasından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
53. dakikada Bodrumspor'da Kenan'ın sert vuruşunda kaleci Ali Emre'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.
77. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Gökdeniz'den önce rakibin elle müdahalesinde hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada penaltıda topun başına geçen Kenan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Bodrum
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Kadir Akıllı
Bodrumspor: Diogo, Erkan (Hakan dk. 56) , Samet (Yekta dk. 90 ?), Kenan (Dever dk. 90 ?), Omar, Musah, Onur, Ali, Gökdeniz, Aminu (Celal dk. 57), Cenk
Yedekler: Bahri, Hakan Yeşil, Arda, Eren, Mert, İsmail
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Altınordu: Ali Emre, Volkan, Metehan (Hüsamettin dk. 81 ?), Şeref (Metehan Mimaroğlu dk. 76), Ahmet (Emircan dk. 62), Ali Dere, Emirhan, Kürşad, Kerim (Erdem dk. 81), Erdi, Ali Özgün (Ahmet Dereli dk. 76)
Yedekler: Serhat, Yusuf, Recep, Rıdvan, Alperen
Teknik Direktör: Hasan Özer
Gol: Kenan Özer (dk. 77) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Kürşat, Emircan (Altınordu)