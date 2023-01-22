Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 21. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
5'inci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Orta hakem penaltı kararı verirken, VAR kararıyla penaltı iptal edildi.
26'ıncı dakikada etkili gelen Ankara Keçiörengücü'nde topla buluşan Melih'in ceza sahası içinde vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.
29'uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta Bodrumspor'da topla buluşan Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
45+2'inci dakikada sağ kanattan etkili gelen Bodrumspor'da Gökdeniz'in ceza sahasına yaptığı ortada Koray'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR kararıyla gol geçersiz sayıldı.
50'inci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Cenk, rakip oyuncunun müdahalesi sonrası yerde kaldı, karar penaltı. Penaltı vuruşunu Kenan gole çevirdi. 1-1.
75'inci dakikada ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş şansı yakalayan Ankara Keçiörengücü'nda topun başına geçen Bekir'in vuruşunda top baraja çarparak ağlarla buluştu. 1-2.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Cemal Alpay
Bodrumspor: Dıogo, Erkan Değişmez (Dever dk. 78), Süleyman Özdamar, Samet (Mert dk. 88 ?), Koray (Hakan dk. 72), Kenan (Omar dk. 88 ?), Üzeyir, Onur, Gökdeniz, Cenk, Recep (Aminu Umar dk 46.)
Yedekler: Bahri, Yekta, Eren, Musah, Ali
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Ankara Keçiörengücü: Metin, Muharrem, Aykut, Hamza (Malaly dk. 53), Abdullah (Jurgen dk. 71), Rashad (Anderson dk. 46), Melih (Caner dk. 85), Mikail, Erhan, Bekir, Erkam
Yedekler: Boran, Muhammed, Chrıstıan, Patrıck
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Goller: Melih İnan (dk. 26), Bekir (dk. 75) (Ankara Keçiörengücü), Kenan Özer (dk. 50 pen.) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Koray Kılıç, Onur Akbay, Kenan Özer (Bodrumspor), Erhan Kartal, Melih İnani, Metin Uçar, Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü)