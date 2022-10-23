Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 1 - Bandırmaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 10. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
20. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Recep Aydın'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
38. dakikada etkili gelen Bandırmaspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Dembele'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Samet Yalçın'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
63. dakikada ceza sahası içerisinde Üzeyir Ergün'ün ortasıyla topla buluşan Samet Yalçın'ın vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
72. dakikada Bodrumspor atağında ceza sahası dışından sert vuran Süleyman Güneş'in vuruşunu kaleci kornere çıkardı.
79. dakikada Üzeyir Ergün'ün ceza sahasına ortasında Samet Yalçın'ın vuruşunda top az fakla dışarı çıktı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Mert Bulut
Bodrumspor: Sousa, Erkan, Süleyman Özdamar, Samet, Kenan, Süleyman Güneş (Musa dk. 85 ?), Adis (Koray dk. 73), Üzeyir, Ali, Cenk, Recep (Erdem dk. 62)
Yedekler: Bahri, Omar, Yekta, Apti Mert, Musah, Celal, Bahadır
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Bandırmaspor: Ioannis, Remi, Sedat, (Oğuz dk. 67) Kerim (Mustafa dk. 84 ?), Georgios, Malaly (Atabey dk. 85 ?), Caner, Levent (Isaac dk. 76), Alpay, Mehmet, Berkan (Fatih dk. 76)
Yedekler: Hüseyin, fatih, İsmet, Sekou, Emir, Emre
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Malaly Dembele (dk. 38), Samet Yalçın (dk. 43)
Sarı kartlar: Recep Aydın, Süleyman Güneş, Adis Jahovic (Bodrumspor), Mehmet Özcan, Caner Cavlun, Levent Ayçicek, Kerim Avcı, Isaac (Bandırmaspor)