Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 1 - Boluspor : 0

Spor Toto 1.
Lig'in 11. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 yendi.
Maçtan dakikalar
9. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Jahovic'in ceza sahasında vuruşunda top az farkla auta çıktı.
17. dakikada ceza sahası içerisine etkili giren Bodrumspor'da Kenan Özer'in kale sahasına bıraktığı topta, Jahovic'in vuruşunu rakip takımın oyuncuları kale sahası içinden çıkardı.
52. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içerisine orta yapan Süleyman Güneş'in topuyla buluşan Süleyman Özdamar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Skor 1-0.
56. dakikada Bodrumspor atağında ceza sahası içinde Süleyman Güneş'in vuruşu az farkla auta çıktı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Turgut Doman, Gökmen Baltacı, Nurettin Dinçer Demir
Bodrumspor:
Türkan, Erkan, Süleyman Özdamar, Samet, Kenan (Yekda dk. 84 ?), Süleyman Güneş (Erdem dk. 67), Adis (Celal dk. 73), Üzeyir (Ali dk 84 ?), Onur, Cenk, Recep (Bahadır dk. 73)
Yedekler: Bahri, Omar, Apti Mert
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Boluspor: Çağlar, Tugay, Joel, Dejvi (Burak dk. 61), Gökhan (Melih dk. 30, Arda dk. 62), Naby, Onur, Guy (Veaceslav dk 85 ?), Hakan, Ozan (İbrahima dk. 61), Bülent
Yedekler: Gentian
Teknik Direktör:Sahit Karafırtınalar
Gol: Süleyman Özdamar (dk. 52)
Sarı kartlar: Kenan (Bodrumspor), Dejvi Bregu, Joel Ngandu, Naby Oulare (Bolu spor)