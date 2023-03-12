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Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 1 - Çaykur Rizespor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 26. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


4. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Kenan'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.


41. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan'ın sert vuruşunda kaleci Zafer topu kornere çeldi.


59. dakikada topu havalandırmak isteyen kaleci Zafer'in vuruşunda pres yapan Celal Dumanlı'ya çarpan top ağlarla buluştu. 1-0


66. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Gökdeniz'in ceza sahasına yaptığı ortada Kenan'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.


85. dakikada Olawoyin'in ceza sahasına ortasında kafayı vuran Benhur, topu filelere gönderdi. 1-1


90+6. dakikada İbrahim Olawoyin topu ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Bodrum


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Oğuz Kaan Çalışır


Bodrumspor: Diogo, Erkan (Hakan dk. 86 ?), Hakan Özmert, Süleyman Özdamar, Kenan, Üzeyir, Onur, Gökdeniz, Celal (Koray dk. 89 ?), Cenk (Ali dk. 78), Erdem (Omar dk. 79)


Yedekler: Bahri, Yekta, Eren, Mert, Musah


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Çaykur Rizespor: Zafer, Mithat, Sinan, Seyfettin, (Alberk dk. 62), Okechukwu (Ogün dk. 62), Alper (Farouk Miya dk. 72), Amilton, Bolasie (Benhur dk. 68, Olawoyin, Mary (Kubilay dk. 62)


Yedekler:Abdullah, Eren, Bahadır, Haqi, Muhammet


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Celal Dumanlı (dk. 59) (Bodrumspor), Benhur (dk. 85), İbrahim Olawoyin (90 + 6) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Bolasıe, Amilton, Sinan, Benhur (Çaykur Rizespor), Omar (Bodrumspor)

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