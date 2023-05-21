Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 1 - Göztepe: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 38. ve son haftasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler : Murat Erdoğan, Murat Ergin, Deniz Turgut
Bodrumspor: Diogo, Üzeyir, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen (Eren Albayrak), Musah, Hakan Özmert (Erkan Değişmez dk. 63), Samet (Yekta Kurtuluş dk. 90 ?), Gökdeniz, Kenan (Aminu Umar dk. 77), Celal (Burak Öksüz dk. 77)
Teknik direktör: İsmet Taşdemir
Göztepe: Arda Özçimen, Tarık Çamdal (Ajdin Hasic dk. 82 ?), Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan, Romal Jordan Palmer, Aliou Traore (Hikmet Çiftçi dk. 82 ?) Michee Ngalina (Bayere Loue dk. 82 ?), Yasin Öztekin (Marko Kvasina dk. 82 ?)
Teknik Direktör: Ekrem Dağ
Goller: Michee Ngalina (dk. 70) (Göztepe), Samet (dk. 74) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Üzeyir, Hakan Özmert, Samet (Bodrumspor), Atınç Nukan, Bayere Loue (Göztepe)