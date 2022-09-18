Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 1 - Manisa FK: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 6. haftasında Bodrumspor sahasında Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
3. dakikada Bodrumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Recep'in vuruşu üstten auta gitti.
14. dakikada Manisa FK'nın kullandığı köşe atışında Ayberk'in kafa vuruşunu kaleci Onur çıkardı.
45. dakikada ceza sahası içinde Celal rakibinin müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem Reşat Onur penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Kenan, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
50. dakikada ceza sahası dışından Kenan Özer'in sert şutunda kaleci Muhammet gole izin vermedi.
89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Uysal'ın şutu ağlara gitti. 1-1
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Bodrumspor: Diogo, Abdurrahman, Süleyman Özdamar, Samet (Musah Muhammed dk. 85 ?), Kenan (Adis Jahovic dk. 71), Üzeyir, Onur, Celal, Musa (Erdem Çetinkaya dk. 46), Cenk, Recep (Süleyman Güneş dk. 65)
Yedekler: Bahri Tosun, Yekta Kurtuluş, Dejan Drazıc, Bahadır Erol, İsmail Tarım
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Manisa FK: Muhammet Birkan, Muhammet Taha (Alioune dk. 66), Ayberk, Davıd, Çağrı, Burak Altıparmak, Nizamettin (Fırat Sarı dk. 83 ?), Marvin (Eros Grezda dk. 84 ?), Batuhan (Mehmet Uysal dk. 66), Demba, Adem
Yedekler: Ömer Kahveci, Selim Ilgaz, Eros Grezda, Yannık Stark, Osman Burak Destan, Mert Kuyucu, Kadir Kaan Yurdakul
Teknik Direktör: Levent Eriş
Goller: Kenan Özer (dk. 45 pen.) (Bodrumspor), Mehmet Uysal (dk. 89) (Manisa FK)
Kırmızı kart: Çağrı Giritlioğlu (dk. 90) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Onur Akbay (Bodrumspor), Erdem Çetinkaya (Bodrumspor)