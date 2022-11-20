Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 1 - Tuzlaspor: 2

Lig'in 14. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da sağ kanattan Üzeyir Ergün'ün ortasında savunmayı aşan top Celal Dumanlı'da kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu boş kaleye göndermeyi başardı: 1-0.

20. dakikada Ogün Bayrak'a yaptığı faul sonrasında Erkan Değişmez, sarı kart gördü. VAR uyarısı sonrasında Hakem Ramazan Keleş pozisyonu tekrar izlerken, bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

26. dakikada savunmadan atılan uzun topla ceza sahası içerisinde topla buluşan Celal Dumanlı, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Emre gole izin vermedi.

60. dakikada Üzeyir Ergün'ün ceza sahasına gönderdiği ortada Recep Aydın iyi yükselerek kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Yahaya'nın ceza sahasına yaptığı ortada Bilal Başaçıkoğlu bekletmeden sert bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi ve skora eşitlik getirdi.

90+4. dakikada Bilal Başaçıkoğlu'nun kale sahasına gönderdiği ortada kaleci Diogo topu tutmak isterken ıskaladı ve meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ramazan Keleş, Ali Can Alp, Emir Eray Eyisoy

Bodrumspor: Dıogo, Erkan, Samet, Kenan (Süleyman Güneş dk. 77), Üzeyir, Onur, Ali, Celal (Adis dk. 77), Cenk, Recep (Dejan dk. 91 ?), Erdem (Musah dk 69)

Yedekler: Bahri, Yekta, Koray, Omar, Apti, Dejan

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Tuzlaspor: Emre, İsmail, Mayıngıla (Mehmet dk. 86), Segun, Bilal, Ogün, Bünyamin, İbrahim, Sadi, Mustafa (Süleyman dk 46), Mory (Abdoulaye dk. 46)

Yedekler: Murat, Rajko, Emirhan, Sikiru, Halef

Teknik Direktör: Barış Yılmazer

Goller: Celal (dk. 18) (Bodrumspor), Bilal (dk. 62), Diogo (dk. 90+4 k.k.) (Tuzlaspor)

Kırmızı Kart: Erkan (dk. 20) (Bodumspor)

Sarı kartlar: Erdem, Onur, Kenan (Bodrumspor), Mustafa, İbrahim, İsmail (Tuzlaspor)