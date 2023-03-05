Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 2 - Altay: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 24. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
25. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
45. dakikada Gökdeniz'in ceza sahası içerisinde vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
51. dakikada Üzeyir'in ceza sahasına yaptığı ortada Gökdeniz'in vuruşuyla top ağlarla buluştu. 2-0
82. dakikada ceza sahası içinde Samet'in sert vuruşunda kaleci kornere çeldi.
Stat: Bodrum
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz
Bodrumspor: Diogo, Erkan (Hakan Ö. dk. 59), Süleyman Özdamar, Samet, Kenan (Omar dk. 82 ?), Üzeyir, Onur, Gökdeniz, Aminu (Celal dk. 24), Cenk, Erdem (Musah dk. 82 ?)
Yedekler: Bahri, Koray, Hakan Yeşil, Eren, Mert, Ali
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Altay: Eren, Mohammad (Murat U. dk. 79), Nils, Ceyhun (Mehmet dk. 59), Eren Erdoğan, Zeki, Tolga (Deniz dk. 79), Salih, Marco, İbrahim, Özgür (Yusuf dk. 59)
Yedekler: Mustafa, Sefa, Murat, Kutay, Enes, Onur
Teknik Direktör: Ayhan Tuna Üzümcü
Goller: Kenan Özer (dk. 31), Gökdeniz (dk. 51) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Marco (Altay), Üzeyir (Bodrumspor)