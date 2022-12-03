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Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 2 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 16. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Geçlerbirliği'ni 2-0 yendi.



Maçtan dakikalar


2. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Süleyman Özdamar'ın ortasında Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0


4. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içerisine giren Celal Dumanlı, Gençlerbirliği savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı kararı veren hakem VAR'a gitti, ardından penaltı vuruşunu iptal etti.


21. dakikada orta alandan etkili çıkan Bodrumspor'da topla buluşan Omar İmeri kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 2-0


69. dakikada ceza sahası içerisine orta yapan Kenan Özer'in vuruşunda topla buluşan Celal Dumanlı'nın kaleye sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.


70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Süleyman Güneş'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.


82. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Süleyman Güneş'in vuruşunu kalaci son an da müdahale ederek kurtardı.



Stat: Bodrum İlçe


Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık


Bodrumspor: Dıogo, Süleyman Özdamar, Samet (Apti dk. 90 ?), Kenan (Süleyman Güneş dk 70.), Omar (Musa dk. 90 ?), Üzeyir, Musah (Abdurrahman dk. 29), Onur, Celal (Koray dk. 70), Bahadır, Recep


Yedekler: Bahri, Yekta, Ali, Erdem


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Gençlerbirliği: Übeyt, Metehan, Gökhan, Ahmet (Kağan dk. 46), İlker (Baran dk. 74), Serdarcan (Ulusoy dk. 74), Sami, Seyit, Abdullah, Oleksandr, Dmytro (Aksel dk 81)


Yedekler: Atalay, Ataberk, Zafer, İbrahim, Aksel, Hüseyincan,


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Goller: Semet (dk. 2), Omar (dk. 21) (Bodrumspor)


Sarı kartlar: Onur (Bodrumspor)

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