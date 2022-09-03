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Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 - Eyüpspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 4. haftasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


20. dakikada Bodrumspor ceza yayı içinden serbest vuruş kazandı. Topu başına geçen Kenan Özer, topu auta yolladı.


29. dakikada rakip ceza sahasına giren Celal Dumanlı, rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda VAR'a giden hakem, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Üzeyir Ergün, topu ağlarla buluşturdu. 1-0


34. dakikada ceza sahasına ilerleyen Celal'in sert şutunda kaleci Harun topu çeldi. Dönen topu Recep Aydın tamamladı. 2-0


86. dakikada Adis Jahovic, ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Adem Cinek penaltı kararı verdi.


90. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jahovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0





Stat: Bodrum İlçe


Hakemler: Adem Cinek, Murat Şener, Burak Cansız


Bodrumspor: Ali, Erkan (Abdurrahman dk. 90 ?), Süleyman Özdamar, Samet, Kenan, Üzeyir, Onur, Celal (Adis dk. 74), Bahadır (Süleyman Güneş dk. 63), Cenk, Recep (Musah dk. 90 ?)


Yedekler: Bahri Tosun, Yekta Kurtuluş, Mert Çayır, Musa Aktaş, Ali Aytemur


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Eyüpspor: Harun, Erdem (Ezeh dk. 46), Luccas Claro (Fethi dk. 32), Alpaslan, Sinan (Umut dk. 68), Mehmet, Pa Amat, İbrahim (Recep Niyaz dk. 46), Berkan, Emeka, Stephane (Bekir dk. 46)


Yedekler: Cengiz Köseer, Ahmet Yazar, Arda Yumurtacı, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Bekir Yılmaz


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Goller: Üzeyir (dk. 31 pen.), Recep (dk. 34), Jahovic (dk. 90 pen.) (Bodrumspor)


Kırmızı kartlar: Mehmet Murat Uçar (dk. 89), Alpaslan Öztürk (dk. 90) (Eyüpspor)


Sarı kartlar: İbrahim, Alpaslan, Harun (Eyüpspor) Cenk, Kenan, Adıs (Bodrumspor)

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