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Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 5 - Sakaryaspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 8. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


19. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içinde yaşanan mücadelede Kenan Özer'in vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 1-0.


26. dakikada sağ kanattan hızlı gelen Bodrumspor'da Üzeyir'in ortasında Kenan Özer'in ceza sahası içinde kafa vuruşu topu ağlarla buluşturdu. Kenan Özer kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Skor 2-0.


36. dakikada kendi sahasından etkili çıkan Bodrumspor'da Adıs'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Samet Yalçın'ın vuruşu topu ağlarla buluşturdu. Skor 3-0


45+2. dakikada sol kanatta Kenan Özer'in ortasıyla topla buluşan Adıs'ın kaleye etkili vuruşunu kaleci kornere çeldi.


58. dakikada kontra atakla hızlı çıkan Bodrumspor'da Süleyman Güneş'in ceza sahasına yaptığı ortada Adis'in vuruşuyla top ağlarla buluştu. 4-0.


65. dakikada etkili gelen Sakaryaspor'da ceza sahası içerisinde Ozan Sol'un vuruşuyla top üstten auta çıktı.


90+3. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Koray Kılınç'ın ortasında Samet Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0



Stat: Bodrum İlçe


Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Ali Can Alp


Bodrumspor: Sousa, Erkan, Süleyman Özdamar, Samet, Kenan (Erdem dk. 73), Süleyman Güneş (Dejan dk. 66), Adis (Koray dk. 66), Üzeyir, Onur (Ali dk. 80), Cenk (Bahadır dk. 66), Recep


Yedekler: Bahri, Omar, Apti Mert, Musah


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Sakaryaspor: Furkan (Cihan dk. 15), Çağlayan, Kabongo, Serkan (Isaac dk. 46. X), Mıchal, Hüsamettin (Odıse dk. 46.), Hakan, Ozan (Emirhan dk. 73), Oğuz(Burak dk. 46), Hurşit, Ümit,


Yedekler: Hıfsullah, Yasin, Berkay


Teknik Direktör: İlker Püren


Goller: Kenan Özer (dk. 19 ve 26), Samet Yalçın (dk. 36 ve 90+3), Adis (dk. 58) (Bodrumspor)


Sarı kartlar: Serkan Odamaşoğlu, Çağlayan (Sakaryaspor), Jahovic, Süleyman Özdamar (Bodrumspor)

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