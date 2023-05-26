Spor Toto 1. Lig Play-off: Bodrumspor: 3 - Göztepe: 1

Spor Toto 1.
Lig Play-off maçında Bodrumspor evinde Göztepe'yi 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
Maçtan Dakikalar:
16. dakikada Kenan'ın ortasında ceza sahası içinde Cenk'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ngalina'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
45+1. dakikada Kenan'ın ceza sahasına ortasında İsmail Köybaşı'nın ters vuruşunda top filelere gitti. 2-0
75. dakikada Yasin'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Atınç'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem Arda Kardeşler ilk ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Ardından VAR'ın uyarısıyla gol geçerli sayıldı. 2-1
90+9'. dakikada ceza sahası içinde Umar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, Hakan Yemişken
Bodrumspor: Diogo, Erkan Değişmez (Burak Öksüz dk. 68), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Aminu Umar dk. 79), Üzeyir Ergün, Musah, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Hakan Özmer dk. 90 ?), Celal Dumanlı, Cenk Şen (Eren Albayrak dk. 90 ?)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Yekta Kurtuluş, Omar Imeri, Hakan Yeşil, Mert Çayır, Dever Orgill,
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Göztepe: Arda Özçimen, Emir Ortakaya (Hikmet Çiftci dk. 55), Romal Palmer (Badara dk. 71), İsmail Köybaşı, Dino Hugo, Osman Tarık Çamdal (Ajdin Hasic dk. 55), Kenneth Mamah, Michee Ngalina, Marko Kvasina (Yasin Öztekin dk. 46), Yalçın Kayan, Atınç Nukan
Yedek: Ekrem Kılınçarslan, Lukas Erhan, Yunus Emre Gedik, Tuğbey Akgün, Uğur Kaan Yıldız, Ali Akman
Teknik Direktör: Ekrem Dağ
Goller: Cenk Şen (dk. 16), İsmail Köybaşı (dk. 45) k.k.), Aminu (dk. 90+9) (Bodrumspor), Ardınç Nukan (dk. 87) (Göztepe)
Sarı kartlar: Samet Yalçın, Süleyman Özdamar, Diogo (Bodrumspor)