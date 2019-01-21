Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı Muğla'da başladı.

Batman, Adıyaman, Ankara, Afyon, Denizli, Düzce ve Sakarya'dan 150 öğrencinin katılımı ile başlayan ve 5 gün sürecek kampın ilk gününde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde program düzenlendi. Program kapsamında üniversite öğrencileri ile birlikte yapılan kahvaltının ardından Milli tekvando sporcuları Kübra Dağlı ve Emirhan Muran öğrencilere spora başlama serüvenlerini anlattı.

Kübra Dağlı: "Öğretmenler anlayışlı olmalı"

Dövüş sporuna yönelik öğrencilere bilgiler veren milliler, sporun okul yaşamı üzerindeki etkisinden bahsettiler. Milli sporcu Kübra Dağlı, "Okul yaşamımda milli sporcu oldum. Sınavlar öncesi öğretmenimden ders çalışmam için zaman istediğimde sorunlar yaşadım. Öğretmenime 'Bayrağımızı temsil ediyorum' diyorum, 'Bana mı oldun şampiyon' diyor. Öğretmenler spora gönül veren öğrencilere karşı anlayışlı olmalılar" dedi.

Emirhan Muran ise, başarılı olmak için yapılması gerekenleri ve yaşam disiplini konularında öğrencileri bilgilendirdi.

5 gün sürecek programın ikinci günü olan 22 Ocak'ta şehitlik ve şehit aileleri ziyaret edilecek. Ardından Ali Gültiken, Evren Öz öğrencilerle biraraya gelecek ve program Mas Güreşi ve aktivitelerle devam edecek.

23 Ocak'ta öğrenciler Alp Pehlivan ve Erdoğan Arıkan ile buluşacak. Aynı gün Doç. Dr. Halit Yerebakan ile söyleşinin ardından Diriliş-Ertuğrul dizisi izlenecek.

Kampın 4'üncü gününde tematik gezi ve bilgi yarışı düzenlenecek. 25 Ocak'ta sona erecek kampın son günü ise Yavuz Dizdar tarafından kapanış dersi verilecek.