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Sportif yetenek tarama projesi hayata geçiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Marmaris Belediyesi işbirliğinde hazırlanan Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 18-23 Haziran tarihleri arasında Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu’nda yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Marmaris Belediyesi işbirliğinde hazırlanan Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 18-23 Haziran tarihleri arasında Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda yapılacak.


Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile 7-12 yaş aralığında spora yeteneği olan çocukların yetenek gelişimi ile ilgili testlere tabi tutularak doğru branşlara yönlendirilmeleri hedefleniyor.


Öğrenci ve velilerin izniyle alanında uzman kişilerce yapılacak yetenek taramaları sonucunda ortaya çıkan değerlendirmelerle çocukların genel spor eğilimleri belirlenecek.


Bu değerlendirmeler sonucunda uygun oldukları spor branşlarının antrenman programlarına alınacak çocukların perfonmans gelişimleri de yakından takip edilecek.


Sportif Yetenek Taramaları için başvurular 13 Haziran tarihine kadar Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'na yapılacak.

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