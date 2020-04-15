Ssanat merkezi maske atölyesi oldu

Kültür merkezinde kurulan atölyede günde yaklaşık bin adet maske üretiliyor.

Korona virüs salgını sonrasında maske stoklarında yaşanan sıkıntı nedeniyle Marmaris Belediyesi her aşaması titizlikle planlanan bir maske üretim süreci başlattı. Gönüllü vatandaşlar ve terzilerin desteğiyle yola çıkan belediye, günde yaklaşık bin adetlik bir üretim gerçekleştiriyor.

Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verilen Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Uğur Mumcu Salonu bu amaçla dezenfekte edilerek atölyeye dönüştürüldü. Marmaris gönüllülerinin desteği ile belediyenin organize ettiği bu imece sürecinde üretilen maskeler pazar yerlerine alışveriş için gelen ancak maskesi bulunmayan vatandaşlara, ayrıca sağlık ocaklarına ve ihtiyaç duyan diğer hizmet kurumlarına dağıtılacak, gıda yardım paketleriyle birlikte de vatandaşa ulaştırılacak.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da üretimin ardından paketlemenin gerçekleştirildiği atölyeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Korona virüs salgını sonrasında tüm ülkede maske ihtiyacının oluştuğunu söyleyen Oktay, “Bu talep sonrasında maske üretimi için kolları sıvadık. Uğur Mumcu Sanat Atölyemizi halkımızdan gelen yoğun maske talebi doğrultusunda hazır hale getirdik. Belli oranda ihtiyacı karşılayacak düzeyde, her türlü hijyenik koşullar sağlanarak bu hizmetimize başladık. Son günlerde yaşanan maske açığını da yetişebildiğimiz, üretebildiğimiz oranda kapatacağız” dedi.

Stratejik Planlama ve Projeler Sorumlusu Dost Kip ise ilk etapta 10 bin maskenin yapımına başlandığını belirterek “Şu anda gönüllülerin de desteğiyle günde yaklaşık 500 ila bin adet maske üretimi gerçekleştiriyoruz. Maskeler tüm malzemeleriyle birlikte evlere dağıtılıyor ve burun telleri de takılarak dikiliyor. Terziler ve gönüllüler sabahlara kadar çalışarak çok ciddi emek sarf ediyorlar. Maskeler dikildikten sonra tekrar toplanıyor ve hastane koşullarında toplu olarak sterilize ediliyor, ikili, yedili ve ellili gruplar halinde büyük bir dikkatle paketlenerek halkımıza dağıtıma hazır oluyor” şeklinde konuştu.