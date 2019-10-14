Start-In Bodrum Sağlıkta Inovasyon Ödülleri sahiplerini buldu

Bodrum Belediyesi'nin desteği ile bu yıl 2.'si düzenlenen Start-in Bodrum “Sağlıkta Inovasyon” etkinliği 11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında, Bodrum Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum proje sahipleri Gert Kroon ve Sibel Tunalı, Sağlık Pazarlama uzmanı Görkem Bayındır, Acıbadem Teknolojiyi temsilen Kemal Kaplan, IBM Ortadoğu ve Afrika'ya temsilen Bilal El Sabbagh, BODER temsilcisi Itır Köylü, girişimciler ve mentorlar katıldı. Bodrum'un sağlık turizmi konusunda bir cazibe merkezi olmasını amaçlayan organizasyonda, konu ile ilgili yatırımcıların temsilcileri de hazır bulundu.

Start-in Bodrum'un açılış konuşmasını yapan Ummahan Yurt, hayata geçirilecek projelerin Bodrum'a önemli bir katkıda bulunacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Yurt “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu alandaki girişimcileri Bodrum'da ağırlamak, sağlık turizmine yönelmeyi düşünen yatırımcılarımız için güzel bir fırsat olacak. Geçtiğimiz yıl yapılan ilk etkinlik heyecan vericiydi. Bu yıl da belediyemiz bünyemizde olduğu için daha çok heyecanlıyız. Sonucu merakla bekliyoruz. Sağlık hepimiz için önemli, sağlıktaki fikirler bize yol gösterecek fikirlerdir. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık sektörünün geleceğine yeni ürün ve yaklaşımlarla yön vermek amacıyla özgün bir platformda fikir paylaşımının hedeflendiği etkinlik, interaktif bir yöntemle gerçekleşti.

Bodrum'un gelişimine destek olmak amacıyla Start-in etkinliklerini başlattıklarını ifade eden proje sorumlusu Sibel Tunalı, hedeflerinin dünyanın Bodrum'a olan ilgisini daha da artırmak, ekonomik dinamikleri canlı tutmak olduğunu ifade etti. Tunalı “Geleceğimiz için yenilikçi bir sağlık ekosisteminin geliştirilmesinde, tüm sağlık profesyonelleri için açık bir platform oluşturduk. Amacımız, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve benzer düşünen kişilerin fikirlerini paylaşması ve pazara yeni sağlık çözümleri getirmesi için hızlandırılmış bir platform oluşturmaktır” diye konuştu.

Etkinlik sonunda en iyi fikir projesini kazananlara ödülleri verildi. Ödül alan en iyi fikirler, girişimciler sağlık hizmetleri sağlayıcıları ve yatırımcılarla ilişkilendirildi. Birincilik ödül, yapay zeka teknolojisi ile mikrobiyoma dayalı kişiselleştirilmiş diyet hizmeti sunan bir girişim olan “Enbiosis Biosciences” projesi ile Ömer Ozan'ın oldu.

İkinciliği NOTRINO/CurAlive girişimleriyle Evrim Çağın Polat elde ederken, üçüncü ise PECSPEC girişimi ile Çağrı Faydacı oldu. Yatırımcı ödülleri kategorisinde Tetkik Sonucum projesi ile İlker Tosun Smart Hospital ödülü alırken, Bodrum Belediyesi ödülünü Mehmet Özzaman ‘Message with Breath' projesi ile aldı. BODER ödülüne RhEvi projesi ile Mustafa Yakut, PranaGEO ödülüne de Digi-Health projesiyle Aydanur Aydın layık görüldü.

Birinci olan gruba Acıbadem Teknoloji; ikinciye IBM ve üçüncü olan girişimci de TR Angels Yatırımcı ödülleri verildi. Etkinlikte sonunda ayrıca Bodrum Belediyesi'nin Kültür Yayını olarak hazırladığı “Cevat Şakir Bodrum'un Mavi Merhabası” adlı kitabı katılımcılara hediye edildi.