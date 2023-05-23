Stratonikeia'nın gizemli meydanının sırrı çözülüyor

Dünyanın en büyük antik mermer kenti olmasının yanında gladyatörler ve aşkın kenti olarak da bilinen Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kentinde, antik dönemin en büyük caddesi ve hemen yanında bulunan ve antik döneme ait neler olduğu bilinmeyen meydanda hummalı çalışma yürütülüyor.

12 ay kazı çalışması

UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan ve milattan öce 3. Yüzyılda kurulan Stratonikeia antik kentinde Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt Başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Yatağan Belediyesi tarafından desteklenen kazılar yılın 12 ayı devam ediyor. 2023 yılında yapılan kazı çalışmaları şehrin girişinde bir tarafı kuzey giriş kapısı, bir tarafı antik tiyatroya giden yolun ortasında yer alan meydanda yoğunluk kazandı.

Renkli mozaiklerin yer aldığı mekan bulundu

Stratonikeia antik kentinin değişik noktalarında kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürürken, bu yıl ağırlıklı olarak şehrin merkezinde bulunan ve o dönem kamu binalarının bulunduğu meydanda çalışmalar yoğunlaştı. Antik dönemin en geniş caddesinin yer aldığı meydan çevresinde hamam, latrina (tuvalet), meclis binası, kazılar sonrası ortaya çıkacak bir giriş kapısı ve mekanlar yer alıyor. Mekanlardan birisinin tabanında ise renkli mozaikler tespit edilirken bu alanda da çalışmalar sürüyor.

Kadınlar çalışıyor

Stratonikeia antik kenti kazı çalışmalarında yoğunluklu olarak kadınlar çalışıyor. Kazı ekibinde yer alan kadın arkeologların yanında, Yatağan ve çevre köylerden çok sayıda kadın hem toprak kazıyor, hem el arabası ile toprak taşıyor, hem de çıkan mermer eserlerin temizliğinde görev alıyor. Kadın elinin değmediği bir alanın bulunmadığı antik kentin en önemli özelliği ise gelen ziyaretçilerin yapılan kazıları kendilerine ayrılan bölümden izleyebilmeleri.

"Kentin en merkezi alanı"

Stratonikea ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Stratonikeia'da bu sene belli bir alana yoğunlaştık. Burası geçen yıl başlamıştı. Özel bir proje ile devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği il Yatağan Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz bir proje. Burada Yatağan'ın tüm mahallelerinden gelen kadınlar ile birlikte çalışıyoruz. Bu çalıştığımız alan kentin en merkezi alanı. Bir tarafta meclis binası var, diğer tarafta bir cadde ve bu cadde antik dönemin en geniş caddesi. Hiç arabanın girmediği bir cadde. Bunun yanında Latrina var, hamam var, Bunların arasında kalan alanda kamu yapıları ve önemli birimlerin olduğunu biliyoruz. Bir kapı var, ama kapının arkasında ne olduğunu şu anda bilemiyoruz. Çünkü bizde son kazma, son söz demek. Kazdığımızda esas o zaman buradaki güzellikleri paylaşacağız. Onun için burada hummalı şekilde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Batı caddesi tamamlandı

Meydanın hemen yanında yer alan ve antik dönemin en büyük ve geniş caddesi olarak bilinen Batı Caddesinde çalışmaların tamamlandığını belirten Prof. Dr. Söğüt, “Batı Caddesindeki çalışmalarımızı tamamladık. Etraftaki kazılarda Batı Cadde'ye ait olan sütunları bulduklarımızı yerlerine koyuyoruz. Antik dönemde farklı yerlerde kullanıldıkları için tamamını bulmamız zor. Ama var olanları yerlerine koyuyoruz. Böylelikle hem kazıyoruz, hem restore ediyoruz, hem de onları koruyoruz. Yani arazide hummalı bir çalışma var. Bu alanda çalışmaların tamamını koruma ve gelecek nesillere aktarma anlamında yürütüyoruz” dedi.