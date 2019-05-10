STS Bodrum okul gemisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla Çanakkale'ye uğurlandı

Milli mücadelenin 100'üncü yılında Bodrum'dan Samsun'a gitmek için yeljen açan STS Bodrum okul gemisi, ilk molasını İzmir'de verdi. Pasaport Limanı'nda demirleyen ve iki gün boyunca İzmirlilerin akınına uğrayan gemi, bu sabah İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katıldığı törenle ikinci durağı olan Çanakkale'ye uğurlandı.

Milli mücadelenin 100'üncü yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Samsun'a yelken açan STS Bodrum ilk durağı İzmir'de iki gün boyunca vatandaşların akınına uğradı. STS Bodrum, bu sabah Pasaport'ta düzenlenen görkemli bir törenle Çanakkale'ye doğru yelken açtı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk ve TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Törende, Bodrum Belediyesi Meclis üyeleri Emel Çakaloğlu, Banu Özberk ve Kemal Özyurt da hazır bulundu. Sabah erken saatlerde gemiye çıkan kalabalık grup, STS Bodrum'un mimarı Yücel Köyağasıoğlu ile Kaptan Mustafa Cengiz'den gemi ve milli mücadeleyi simgeleyen yolculuk hakkında bilgi aldı.

STS Bodrum'un yolculuğunu "Çok iyi düşünülmüş, muhteşem bir proje" olarak değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: "Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının 100. yılı. Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri yeni bir yüzyıla başlıyor. Bu başlangıcın görkemine ve onun hatırasına uygun ve onu canlı tutacak bir girişim. Başta Bodrum Belediye Başkanımız olmak üzere emek veren herkesi, bütün kalbimle kutluyorum. Yol açıklığı diliyorum. İnşallah Bodrum'un bu güzel teknesini, mürettebatı ile birlikte 19 Mayıs'ta Samsun'da göreceğiz. Kalbimiz onlarla beraber olacak."

7 Mayıs'ta Bodrum'dan başlayan simgesel yolculuğun, Ata'nın gösterdiği yolda ve O'nun ışığıyla ilerlediğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da "Bu proje, mücadele ruhumuzu yansıtan bir girişim oldu. Gerçekleştiren arkadaşlarıma, emek veren, katkı koyan herkese ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle gemimizin yapımına vesile olan, bu gemiyi gençlerimizin hizmetine sunan Bodrum gönüllülerine çok teşekkür ediyorum."dedi.

STS Bodrum Okul gemisinin Bodrum'daki geleneksel ahşap yat imalatının da bir temsilcisi olduğunu vurgulayan Başkan Aras, "Yelkenli okul gemisi olarak dünyada tektir. Dünyanın bütün denizlerinde Türk bayrağını dalgalandırmış bir gemidir. Biz hem Bodrum'un gurur abidesini Türkiye'ye tekrar tanıtmak, hem de milli mücadelenin 100. yılını böyle bir ruhla tekrar yaşamak için bu projeyi başlattık. Katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra katılımcılara gemiyi gezdiren Yücel Köyağasıoğlu; geminin yapımı, katıldıkları yarışlar ve eğitim faaliyetleri hakkında konuklara bilgi verdi. Misafirlere gemici peksimeti, Bodrum zeytini ve çökelek ikram edildi. Milli mücadele ruhunu yeniden yaşatan STS Bodrum, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu'nun çaldığı marşlarla ve denize atılan karanfillerle Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

Bodrum'un yelkenli okul gemisi, Gazi'nin izinde başlattığı yolculuğunda, 14-15 Mayıs'ta Kalamış Marina'daki yerini alacak. Kalamış'ta STS ekibine, yolculuğun belgeselini hazırlayan Nebil Özgentürk, Zülfü Livaneli ve Sunay Akın da katılacak. İstanbul durağında, Sıla'nın mini bir konser de vereceği STS Bodrum yine iki gün boyunca bu kez İstanbulluları ağırlayacak.