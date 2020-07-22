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Su alan balıkçı teknesindeki iki kişiyi sahil güvenlik kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde su alan balıkçı teknesindeki iki kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su alan balıkçı teknesindeki iki kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Afkule Koyu'nda bir teknenin su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, su alan tekneden kıyıya çıkan iki kişiyi kurtardı. Su alan balıkçı teknesi ise hizmet teknesi yardımıyla tersaneye çekildi. kurtarılan teknedeki iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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