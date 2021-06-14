Su alan teknenin imdadına Kıyı Emniyeti yetişti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su alıp sürüklenen teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alıp sürüklenen teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Bodrum'un Orak adası önlerinde seyreden 12 metre boyundaki yelkenli tekne, su alarak sürüklenmeye başladı. İçerisinde 4 kişi bulunan tekneden yardım istenmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 botu bölgeye sevk edildi. İçerisindeki su ekipler tarafından boşaltılan tekne, KIYEM-6 botuna yedeklenerek tersaneye getirildi.