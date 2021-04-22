Su kanalında 4 Tilki yavrusu bulundu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi kırsal Ağla mahallesinde vatandaşlar tarafından su kanalı içinde sürüklenmiş halde bulunan 4 adet tilki yavrusu doğal yaşama bırakılana kadar bakım ve tedavilerinin yapılması için Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sağlıklı oldukları görülen 4 Tilki yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterinerleri tarafından teslim alınırken, bakımları sonrası tekrar doğal ortama bırakılacak. Yetkililer, yaban hayvanlarının yavrularını buldukları yerden almamalarını, yavruların annelerinin yakın bir yerde besin aramak için gittiğini vatandaşların bilmesini istedi. Elle özel bakımla beslenen yavruların doğal yaşam alanlarına bırakıldıklarında büyük zorluklar yaşayacakları uyarısında bulunan yetkililer, vatandaşların şüphelendikleri bir durum olması durumunda Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile iletişime geçmelerini istediler.