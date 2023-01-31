Su sayaçları için ‘Don' uyarısı

MUSKİ Genel Müdürlüğü su sayaçlarının donma ve patlama riskine karşı abonelerin önlem alması gerektiği belirtirken, alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgi verdi.

Don olayı su tesisatına zarar verir

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Su tesisatları, ısıtma, soğutma ve elektrik tesisatları gibi binaların önemli yapısıdır. Su tesisatları iklim değişikliklerine karşı korunması da en çok önem arz eden donanımdır. Tesisatın en büyük düşmanı soğuk havalarda yaşanan donma olayıdır. Don olayı binadaki su tesisatı hatlarına, özellikle su sayaçlarında tahribat oluşmasına, sayacın etkisiz ve verimsiz çalışmasına sebep olmaktadır” denildi.

Sayaçlar muhafazalı kutular içine konulmalı

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Don olayı, sayaç içinde bulunan suyun hacminin artmasına ve bu nedenle sayacın patlamasına neden olur. Suyun donmasıyla artan basınç, sayaç ve boruyu patlatır. Bu nedenle sayacın patlama noktasına gelmemesi için öncelikle sayaç içinde bulunan suyun beklememesi, az miktarda suyun çok soğuk havalarda akıtılması gerekmektedir. Ayrıca ısıtmasız yerlerde ve evin dışında bulunan su sayaçlarını korumak için; beton, ahşap veya demirden muhafazalı kutular içine konulmalıdır. Donan bir sayaca ve tesisata ateş tutmamalı veya sıcak su dökülmemelidir. Donma nedeniyle su sayaçlarının hasar görmesi veya yanlış müdahale sonucu önemli miktarda su kaybına sebebiyet verecektir. Bunun yanı sıra bu tür mağduriyette vatandaşlarımız kesintisiz su hizmeti almalarında sıkıntıya düşebileceklerdir. Bunun önüne geçmek için su sayaçlarının donmaması için önceden önlem alınması gerekmektedir” denildi.