Su seviyesi yükselen çayda mahsur kalanları itfaiyesi kurtardı

Muğla'nın Milas ilçesinde baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselen çayda bir minibüs mahsur kaldı. Araçtaki 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balcık mevkisinde sağanak yağış nedeniyle baraj kapakları açılınca Sarıçay'ın su seviyesi yükselirken, bu sırada çay üzerinde geçen Haldun Topçu idaresindeki 48 ABM 17 plakalı minibüs su ortasında mahsur kaldı. Araçta bulunan Haldun Topçu, İlhan İçöz ve Erdoğan Kılıçaslan ihbar sonrası olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri çay üzerinde mahsur kalan aracı da sudan çekti.