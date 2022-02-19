Şubat ayında deniz keyfi: Güneşi gören sahile koştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığının 25 dereceye çıkması ile vatandaşlar sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

Bodrum'da hafta sonu güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar sahillere akın etti. Hava sıklığının 25 dereceye kadar ulaşması üzerine özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin birçok şehrinde soğuk hava yaşanırken Bodrum'da Şubat ayında denize girerek güneşli havanın tadını çıkardı. Sahil kenarındaki restoran ve kafeleri doldurdu. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri sandalyeleri sahile kurarak bir yandan balık tutup, bir yandan kitap okudu. Bazı vatandaşlar da suya ayaklarını sokarak denizin tadını çıkardı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Bodrum'da hafta boyu hava sıcaklıklarının mevsim değerlerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.