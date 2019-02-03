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Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü

Marmaris’te bir vatandaş Şubat ayında deniz keyfi yaptı.

Marmaris'te bir vatandaş Şubat ayında deniz keyfi yaptı. Soğuk havaya aldırmayan deniz tutkunu yaklaşık bir saat yüzdü.


Yurdun birçok kesiminde soğuk hava etkili olurken, Marmaris'te bir vatandaş denize girdi. Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkiinde denize giren deniz tutkunu mavi sularda kulaç attı. Montlarla sahilde yürüyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. İçmeler yönünden gelen vatandaş körfezin mavi sularında yüzerek gözlerden kayboldu.

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