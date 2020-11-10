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Suç makinesi Yatağan emniyetinden kaçamadı

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 ayrı suçtan aranan ve aynı zamanda kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı ve adalete teslim edildi.


Yatağan ilçesinde ve Aydın-Yatağan giriş noktasındaki kontrol noktasında denetimlerini sıklaştıran Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarında büyük başarı elde ederken, son olarak Yatağan işlediği dışında 12 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı. Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin 12 suçtan araması bulunan O.M. isimli şüphelinin aynı zamanda da hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.


Şüpheli O.M. hakkında Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilmesi sonrası cezaevine gönderildi.

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