Suç makinesine 12 yıl 8 ay hapis

Muğla'nın Menteşe İlçesinde 2 günde 3 araba gasp edip, 3 kişiyi yaralayan suç makinesi Aydın Ergül, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yakalandığı gün evine girip ellerini ve ayaklarını bağladığı Ayşe D. isimli kadına yönelik yağma suçundan 8 yıl 8 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ise 4 yıl olmak üzere toplam 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın Nazilli'den Muğla'ya gelmek için 400 TL'ye anlaştığı 09 T 2005 plakalı aracı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi kavşağında boğazına bıçak dayayarak hem parasını hem de arabasını gasp eden Aydın Ergül, sürücünün jandarmaya bilgi vermesi üzerine Menteşe'de polis tarafından takibe alındı. Karabağlar Yaylası girişinde kullandığı ticari taksi ile kaza yapan Ergül, yaya olarak yayla içine kaçtı.

3'üncü arabayı gasp ettikten sonra yakalanmıştı

Karabağlar Yaylası'nda 48 NC 543 plakalı aracı da çalan şüpheli, aracı tarla içinde bırakarak izini kaybettirdi. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda ihbarı Polis Özel Harekat timleri ile değerlendirirken, havadan da drone ile Karabağlar Yaylası sürekli tarandı. 36 saatin ardından Muğla polisi, akşam saatlerinde tüm giriş ve çıkışları kapattığı Karabağlar Yaylası'nda bir aracın daha gasp edildiği ihbarını aldı. Cenk B. ve oğlu araçtan inerken araçtaki eşyaları indirdikleri sırada firari şüpheli anahtarı üzerinde olan aracı çalarak kaçmaya başladı. Polis ihbar sonrası şüphelinin kaçtığı yönde takibi sürdürürken, kovalamaca sonrası polis otosuna çarpması sonrası şüpheli yakalandı.

Yaşlı kadını rehin aldığı davadan 12 yıl 8 ay hapse çarptırıldı

Şüphelinin, son aracı çalmadan önce Ayşe D. isimli yaşlı kadının evine girdiği, burada karnının aç olduğunu söylediği, yaşlı kadının da polisi arayacağını söylemesi üzerine ellerini ve ayaklarını bağladığı ortaya çıkmıştı. Şahıs yemek yedikten sonra yaşlı kadının üzerindeki 600 TL parayı da gasp etti. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Aydın Ergül'e A.D'ye karşı konutta beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı yağma suçundan 13 yıl hapis cezası verildi. Ardından pişmanlık gösterdiği gerekçesiyle 1/3 oranında indirim yapılarak şahıs 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ise 4 yıl hapis cezası alarak şahsa toplam 12 yıl 8 ay hapis cezası verildi.