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Suda hareketsiz kalan carettanın imdadına gönüllüler yetişti

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde, suda hareketsiz bir şekilde bulunan carette carette, kurtarılarak tedavisi için DEKAMER’e teslim edildi.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde, suda hareketsiz bir şekilde bulunan carette carette, kurtarılarak tedavisi için DEKAMER'e teslim edildi.


Bodrum'da Gümbet marina civarında devriye faaliyetini gerçekleştiren marina görevlileri, sahilde suda hareketsiz bir caretta caretta deniz kaplumbağası görünce Bodrum hayvan hakları gönüllüleriyle irtibata geçti. Uzmanlar gözetiminde güvenli şekilde karaya alınan ve genel durumu kötü olan kaplumbağanın tedavi edilebilmesi için Dalaman'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi'yle (DEKAMER) iletişime geçildi.


Yaralı caretta caretta, ilk müdahale sonrası AKUT ekiplerine teslim edilerek DEKAMER'e sevki sağlandı.

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