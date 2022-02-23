İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şükrü Erbaş Muğla'da Şiir Severlerle Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Şair Şükrü Erbaş ile şiir severleri bir araya getirdi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte Şükrü Erbaş şiir severlerle bir araya gelerek söyleşi ve imza günü düzenlendi.


Erbaş Dünya yazarlarının kitaplarından alıntılarla kendi şiirlerini okudu. Erbaş söyleşiyi konuklarla soru cevap bölümüyle tamamladı. Katılımcılara imzalı kitap dağıtan Şükrü Erbaş “Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Muğla'ya yakışır bir yapı olmuşmuş. Birçok ilde bu tür tesisleri görmek çok zor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi gibi bir tesisi Muğla'ya kazandıran herkesi kutluyorum” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.