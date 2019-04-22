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Sulama kanalında devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, sulama kanalını temizlerken devrilen kepçenin operatörü olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sulama kanalını temizlerken devrilen kepçenin operatörü olay yerinde hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Arsa Mahallesi Çamur mevkisinde sulama kanalını temizleme çalışma sırasında Şehmus Kökçü'nün (25) kullandığı kepçe bilinmeyen nedenden dolayı devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, olay yerine İtfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede kepçenin altında kalan Kökçü'nün hayatını kaybettiği belirledi.



Kepçenin altında kalan Kökçü'nün cesedi başka bir iş makinesinin yardımı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Kökçü'nün cenazesi, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kökçü'nün iki yıl önce evlendiği ve çocuğunun bulunmadığı öğrenildi.

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