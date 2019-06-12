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Sulama kanalının düştü

Muğla’nın Ortaca ilçesinde su bendine düşen vatandaş akıntıya kapılması sonrası ölümden döndü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde su bendine düşen vatandaş akıntıya kapılması sonrası ölümden döndü.


Ortaca Çaylı Mahallesi Zeki Ağa Sokakta tarla sulamak için açılan su bendine düşen vatandaş akıntıya kapıldı. Bent içinde sıkışan Mustafa Çalışkan isimli vatandaşın durumunu görenler Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Akıntı sonrası sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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