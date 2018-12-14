‘Sulu Muğla Kebabı' için Yunanistan'dan geliyorlar

Kış aylarının en çok tercih edilen çorbalarından olan Sulu Muğla Kebabı'nın ünü Türkiye'yi aştı. Yunan turistler, Marmaris'te hizmet veren çorbacıya Sulu Muğla Kebabı içmeye geliyor.

Kış aylarının vazgeçilmezidir çorbalar. Hem şifa kaynağı hem de lezzetiyle dikkat çeken çorbalardan biri de Muğla yöresine ait ‘Sulu Muğla Kebabı'. 8 saat pişen kemikli etten yapılan Sulu Muğla Kebabı'nın ünü Türkiye'yi aştı. Marmaris'te bulunan çorbacı yerli misafirleri dışında her kış Yunanistan'dan gelen Sulu Muğla Kebabı tutkunlarını ağırlıyor. İşe sevgisi katarak çorbaları hazırladığını belirten Nuri Okutan, “Ailecek bu işi yapıyoruz. Çorbalarımızda sos kullanmıyoruz. Orijinal kemik suyu kullanıyoruz. Rodos'tan gelen müşterilerimiz var. Devamlı aileleriyle birlikte gelirler. Bu çorbayı yapmak zahmetli bir iş. Önce sevginizi vereceksiniz. Uykusuz kalacaksınız biraz, bu çorba orijinal kemikle 8 saat pişiyor“ dedi.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda gelen Spyridonos Gregory de, her yıl kış mevsiminde çorba içmek için Marmaris'e geldiğini söyledi. Gregory, “Çok lezzetli ve orijinal bir çorba. Yöresel bir tat ben bu çorbaya gerçekten bayılıyorum“ dedi.

Çorbayı ilk kez tadan Sarmas Dimitris ise, çorbanın harika bir tadının olduğunu söyledi.