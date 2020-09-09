Şüpheli Adana'da yakalandı

Milas'ın 19 Mayıs Bulvarı'nda 10 yıldır market işleten Elif Gültekin'e, markete müşteri gibi girdikten sonra sözlü tacizde bulunup darp eden Kürşat Z. olayın ardından gözaltı alınmış, daha sora nöbetçi savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan Gültekin, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterirken, işletmiş olduğu marketi de kapatmıştı.

Olayın kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından Gültekin'in yeniden ifadesine başvurulurken, zanlı Kürşat Z. hakkında ise yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu çalışma sonucunda Kürşat Z.'nin izine Adana'da rastlanıldı.

Adana emniyeti ile gerçekleşen irtibatta Kürşat Z. Konya - Adana seferi yapan bir otobüste gözaltına alındı.

Zanlının ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.