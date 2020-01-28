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Şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Muğla’nın Menteşe ilçesi, Aydın Yolu Uygulama Noktasında yapılan kontroller esnasında durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi, Aydın Yolu Uygulama Noktasında yapılan kontroller esnasında durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Aydın Yolu Uygulama Noktasında meydana geldi. Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Ardından şüpheli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlerin başladığı öğrenilirken, yetkililer tarafından suç ve suçlulara karşı sürdürülen çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini dile getirildi.

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