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Şüpheli araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince tespit edilen şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı.

Araçtan ruhsatsız silah ve uyuşturucu çıktı.


Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında şüpheli bir araç tespit edildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve 7.65 ruhsatsız silah ve silaha ait fişekler ele geçirildi.


Araçta bulunan A.Ç. ve İ.H.İ. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan, B.S. isimli şahsa ise Ruhsatsız Silah Bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.


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Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son 4 gün içerisinde Milas'ta şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, takoz esrar, metamfetamin, kenevir tohumu, bonzai ele geçirilirken A.A., B.Ü., E.A., E.D., Y.Ç. isimli şahıslara da Uyuşturucu Madde Kullanmaktan adli işlem yapıldı.


Operasyonlar kapsamında adliyeye sevk edilen şahıslardan A.N., R.E. ve G.Ö. isimli kişiler tutuklandı. F.G.M ve M.T. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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