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Sürat motoru ile kaçarken yakalandılar

Muğla Bodrum’da sürat teknesi ile gündüz saatlerinde kaçmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla Bodrum'da sürat teknesi ile gündüz saatlerinde kaçmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı. düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Bodrum Görecek Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Teknede yapılan aramada 8 Suriye ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen (5 erkek, 4 kadın, 1 çocuk) yakalandı.


Yakalanan 10 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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