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Sürat teknesi ile kaçarken yakalandılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fiber sürat teknesi ile yasa dışı yollardan kaçma girişiminde bulunan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fiber sürat teknesi ile yasa dışı yollardan kaçma girişiminde bulunan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.


Gece saatlerinde Bodrum Deniz Gözetleme ve Radar İstasyon Komutanlığı tarafından Yalıkavak açıklarında şüpheli süratli bir tekne tespit edildi. Bölge sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından teknenin önü kesilerek teknede arama yapıldı. Tekne içinde 1 Filistin, 1 Çad uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik botuna alınan 8 kişi Turgutreis Marina'ya, oradan da işlemlerinin yapılması için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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