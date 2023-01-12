Suriyeli dolandırıcılar tutuklandı

Muğla'nın Ortaca İlçesinde kendilerini savcı, polis olarak tanıtarak 62 yaşındaki N.B isimli vatandaşı 3 milyon lira dolandıran Suriye uyruklu 3 kişi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa, Konya ve İzmir illerinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Olay, 30 Aralık'ta Ortaca İlçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kendilerini savcı, polis olarak tanıtan Suriye uyruklu 3 şahıs, 62 yaşındaki N.B isimli vatandaşı 3 milyon lira dolandırdı. Para ve ziynet eşyasını elden teslim eden vatandaş, dolandırıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye uyruklu 29 yaşındaki Remoun Kadmous ile 29 yaşındaki İbrahim Khalkf Şanlıurfa'da, 28 yaşındaki Salih El Devriş ise Konya'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.