'Sürmelim' albümü dijital platformlarda yerini aldı

Muğlalı Yöresel Müzik Sanatçısı İrfan Demirtaş'ın 'Sürmelim' adlı albümü tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sanatçının kendi gibi müzisyen olan oğlu Hamdi Demirtaş, çıkacak albümde bağlamaları çaldı ve albümün müzik yönetmenliğini yaptı. İlk albümünü 1999 yılında çıkaran Yöresel Müzik Sanatçısı İrfan Demirtaş, albümünde Muğlalı müzisyenler ile çalıştıklarını ve albüm kayıtlarının Muğla'da yapıldığını belirterek, "2012 yılında büyük emekler verip kendi stüdyomda hazırladığım ''Sürmelim'' albümümü yeniden çıkarmak nasip oldu.Albümde emeği geçen bütün Muğlalı müzisyen arkadaşlarıma ve bu güzel bestelerini bizlere verdiği için Ozanımız Aşık Abbas Balcı'ya,Yapımcım "RGB Film Yapım prodüksiyon" Ali Murat Günay'a Müzik Yönetmeni Oğlum Hamdi Demirtaş ve Mustafa Gürkan'a teşekkür ediyorum. "Sürmelim"Albümü Tüm Dijital Platformlarda" dedi.