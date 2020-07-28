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Sürücü kurtarılamadı

Muğla-Denizli Karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma uçan ve sıkıştığı araçtan yaralı olarak kurtarılan sürücü Resul Küçükkurt yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Muğla-Denizli karayolu Tokuç Geçidi mevkiinde Muğla istikametine seyir halinde olan Resul Küçükkurt yönetimindeki 48 YD 524 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanmıştı. Araçta sıkışan sürücü Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edilmişti.


Yaralı olarak kurtarılan sürücü Resul Küçükkurt, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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