Sürücülere ‘Kaskım kafamdaki kaskom' yazılı broşür dağıtıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda motosikletli trafik polisleri tarafından motosiklet sürücülerine ‘kaskım kafamdaki kaskom' yazılı bilgilendirici broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ferhat Demiriz koordinesinde motosiklet kullanıcılarının kask kullanımını artırmak ve meydana gelen kazaları en aza indirilebilmek amacıyla başlatılan “Kaskım Kafamdaki Kaskom” projesi kapsamında motosiklet sürücülerine broşürü dağıtıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik polisleri, “Kaskım kafamdaki kaskom, kask kullanmak tercih değil kuraldır' ibareleri yer alan broşürleri sürücülere vererek, olası motosiklet kazalarında kask kullanımının önemini anlattı. Trafik ekipleri, kurallara uyan motosiklet sürücülerine de teşekkür etti.