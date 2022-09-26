İhlas Haber Ajansı

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Sürüklenen tekne KIYEM ekiplerince kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 8,5 metre boyundaki tekne motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenirken Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 8,5 metre boyundaki tekne motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenirken Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.


Bodrum Karaada açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 8,5 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı alan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Kurtarma botu tarafından yedeklenen tekne Gümbet Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

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