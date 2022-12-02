Sürüklenen tekne KIYEM ekiplerince kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Yediburunlar açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan tekne sürüklenmeye başladı. Tekne'den yapılan yardım çağrısı sonrası KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye hareket etti. Sürüklenen tekne KIYEM kurtarma botuna yedeklenerek Fethiye'ye emniyetle yanaştırıldı.