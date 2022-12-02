Sürüklenen tekne KIYEM ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye Yediburunlar açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan tekne sürüklenmeye başladı. Tekne'den yapılan yardım çağrısı sonrası KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye hareket etti. Sürüklenen tekne KIYEM kurtarma botuna yedeklenerek Fethiye'ye emniyetle yanaştırıldı.