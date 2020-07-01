Sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan 18 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince emniyetli bir şekilde limana çekildi.

Fethiye Kızılada önlerinde makine arızası yaptığı belirlenen ve sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan 18 metre boyundaki tekne yardım talebinde bulundu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kızılada açıklarında sürüklenen 18 metre uzunluğundaki tekneyi yedekleyerek Fethiye limanına güvenli bir şekilde çekti.