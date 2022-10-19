Sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu tekne motor arızası nedeniyle sürüklenirken Kıyı Emniyet Genel müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu tekne motor arızası nedeniyle sürüklenirken Kıyı Emniyet Genel müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Marmaris Bozburun açıklarında makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenen tekne özel bir marinaya yanaştırıldı.