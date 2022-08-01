İhlas Haber Ajansı

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Sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında makine arızası yapan 12 metre boyundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında makine arızası yapan 12 metre boyundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.


Bodrum Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı alan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye kurtarma botu yönlendirdi. KIYEM-6 can kurtarma botu açık denizde sürüklenen 12 metre boyundaki tekneyi bota yedekleyerek Gümbet Limanı'na yanaştırdı.

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