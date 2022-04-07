Sürüş eğitimi alan zabıta memuruna sertifikaları verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 44 Zabıta Memuru güvenli sürüş eğitimini başarıyla tamamlayarak eğitim sertifikalarını aldı. 5 kadın, 39 olmak üzere toplam 44 Zabıta Memuru eğitim alırken, bunlardan 32'si göreve yeni başladı. Sertifika töreninde ayrıca zabıta envanterine katılan yeni araçlar tanıtıldı.

Sertifika ve araç tanıtım törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Âdem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak katıldı.

Yeni araçlardan yüzde 19 tasarruf sağlandı

Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı bir hizmet sunmak amacıyla gerekli araç ve ekipman teminini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Zabıta bünyesinde görev yapmak üzere 1 Milyon 582 bin 386 TL yatırım ile 12 yeni aracı filosuna kattı. Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Milyon 582 bin 386 TL yatırım ile filosuna kattığı araçlarda 6 adet binek araç, 6 adet de elektrikli bisiklet olmak üzere toplam 12 araç bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı araç alımlarında herhangi bir fiyat artışından etkilenmesini önlemek amacıyla yaptığı çalışma ile bugünkü fiyatlara oranla yüzde 19 tasarruf sağlandı. Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yeni alınan araçlarla birlikte il genelinde toplam 24 araç, 21 motosiklet ile hizmet verecek.

Araç tanıtım töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin işbirliği içerisinde görevlerini sürdürdüğünü ifade etti. Başkan Gümüş, “Zabıta memurlarımız belediyelerimizin en önemli çalışanlarındandır. Çünkü herhangi bir gıda denetiminde, yol denetiminde ve Pazar yeri denetiminde vatandaşlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle zabıta memurlarımız davranışları, hareketleri ve konuşmaları ile belediyelerimizin aynası konumundadır. Tüm Zabıta memurlarımıza verdikleri emek için teşekkür ediyor, filoya yeni katılan araçların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Arzu ettikleri şeylerin araç filolarını ve personeli daha da güçlendirerek hizmet kalitelerini yükseltmek olduğunu ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Zabıta memurlarının görevleri itibari ile direk belediyeyi temsil ettiklerini söyledi. Başkan Gürün, “Beledimizin aynası olan siz zabıta memurlarımız çok kıymetli ve kutsal bir görevi icra ediyorsunuz. Sizlerin herkese eşit ve adil bir şekilde davranarak güven duygusunu hiçbir şekilde zedelemeden vatandaşlarımıza güleryüzle hizmet vermeniz gerekiyor. Güvenli sürüş eğitimleriyle vatandaşlarımıza örnek olmanız gerekiyor. Hizmet için eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Muğlamıza filomuza kattığımız araçlar hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.