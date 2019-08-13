Susuz kalan kaplumbağalara belediyeden su takviyesi

Bodrum'un Mumcular Yeniköy Mahallesinde bulunan bir gölette suyun tehlikeli derecede azalması nedeniyle durumu Belediye'ye ileten vatandaşlar sayesinde, gölet canlıları hayata tutundu. Gölette yaşayan çok sayıdaki su kaplumbağası ve kurbağanın hayatta kalma mücadelesini gören halk, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sosyal medya hesaplarına mesaj göndererek yardım istedi. Durumu, sosyal medyadan öğrenen Başkan Aras, gerekli birimlere talimat vererek bölgeye acilen su takviyesi yapılmasını istedi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemenin ardından son haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dolayısıyla kuruyan gölete tankerle 40 ton su boşaltıldı. Belediye ekiplerinin çalışmasını gören çevre sakinleri de bölgeye gelerek belediye ekiplerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.